Regjeringa løyver 180 millionar til forsking i Barentshavet

Prosjektet, som er eit samarbeid mellom fleire forskingsinstitusjonar, har ei budsjettramme på nærmare 800 millionar kroner, skriv Universitetet i Tromsø.

– Det har lenge vore klart at dette er eit prosjekt som, gitt at kvaliteten er så høg som vi trur, absolutt bør støttast. Det ein skal forska på er så viktig og nødvendig for god forvaltning av nordområda, seier statssekretær Bjørn Haugstad (H) i Kunnskapsdepartementet.

Målet er å auka kunnskapen om områda nord i Barentshavet, etter kvart som havisen smeltar og stadig større område blir tilgjengeleg.

– Dette er ein stor dag for norsk polarforsking og eit prakteksempel på samarbeid, seier styreleiar i prosjektet Kenneth Ruud.

Universitet i Tromsø, Havforskingsinstituttet, Meteorologisk institutt, Norsk Polarinstitutt, NTNU, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Universitetssenteret på Svalbard, Nansensenteret og Akvaplan-niva samarbeider om prosjektet og skal til saman bidra med 360 millionar kroner. Intensjonen er at Noregs forskingsråd skal matcha løyvinga til regjeringa.

