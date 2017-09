Regjeringa vil trappa opp regnskogstøtta

Det opplyser klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H).

– Skogen kan bidra med 25–30 prosent av klimaløysinga verda treng dei neste 15 åra. At vi no vil bruka 3 milliardar kroner årleg, betyr at vi intensiverer arbeidet med skogbevaring, seier Helgesen.

Noreg samarbeider med ei rekkje utviklingsland om å stoppa øydelegginga av regnskogane i verda. Sidan 2013 har regjeringa til saman løyvd 13,7 milliardar kroner til dette.

For 2018 blir auken på 42 millionar kroner.

– I 20016 har vi kompensert for utslepp som svarar til 20 millionar tonn CO2. Dette er eit viktig klimatiltak. Regnskogen er livsgrunnlaget for mange menneske og heim for fleire av utryddingstruga artar i verda, seier Helgesen.

Regnskogstøtta var ein del av det første klimaforliket i 2008. Stortinget har tidlegare vedteke at satsinga skulle vidareførast til 2020, mens regjeringa under klimaforhandlingane i Paris kunngjorde at satsinga skulle vidareførast til 2030.

– Regjeringa har styrkt samarbeidet med næringslivet for å kjempa mot avskoging. I januar lanserte vi eit heilt nytt fond som skal gjera det meir attraktivt å investera i avskogingsfritt jordbruk. Dette er eit konkret døme på korleis vi kombinerer skogbevaring, jordbruksproduksjon og inkluderande økonomisk vekst, seier Helgesen, som for tida er i Jordan for å opna det norskstøtta prosjektet Sahara Forest Project som kan revolusjonera jordbruket i fattige ørkenland.

(©NPK)