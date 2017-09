Reknefeil på over 100 milliardar då Barentshavet søraust vart opna

Det var ei dobling av dei eigentlege anslaga, skriv Teknisk Ukeblad fredag. Reknefeilen vart først omtalt på Energi og Klimas heimesider i august.

I grunnlaget som vart lagt fram før Stortinget gjorde sitt vedtak om å opne Barentshavet søraust, vart to scenario presentert: Eitt med høg aktivitet og eitt med låg aktivitet.

Det var bruttoinntektene frå olje- og gassverksemda i det låge scenarioet som vart dobla, fordi Oljedirektoratet hadde ført inn totalsummen for produksjon på feil kolonne i eit Excel-ark.

– I staden for å føre totalen inn på «sum», vart totaltalet ført inn som produksjonen for år 2050, noko som i berekninga førte til eit gigantisk hopp i både produksjon og inntekter, skriv Teknisk Ukeblad.

Talet skulle eigentleg vore 0, men vart i staden godt over 130 milliardar.

Eit anslag for nettoinntekta er også inkludert i konsekvensutgreiinga, og dette talet er rett.

Oljedirektoratet erkjenner feilen.

– I teksten til konsekvensutgreiinga er feil bruttoinntekt for lågt scenario oppgitt. Dette har likevel ingen konsekvensar for verdiberekningane. Her er nettotal nytta, skriv informasjonsavdelinga i direktoratet til Teknisk Ukeblad.

Miljøpartiet Dei Grøne krev at Olje- og energidepartementet stoppar all aktivitet i samband med Barentshavet søraust med ein gong.

– Her har det skjedd ein alvorleg og svært tendensiøs systemsvikt, seier stortingskandidat i Oslo Per Espen Stoknes.

