Solberg på blågrønt draumebilete

Venstre-nestleiar Terje Breivik hadde festa ein Erna Solberg-button til jakkeslaget, men det er uklart om det var den som gjorde utslaget. I alle fall fekk Breivik og KrF-leiar Knut Arild Hareide omfamna statsministeren, noko fotografane beit seg merke i.

Eit regjeringssamarbeid på borgarleg side med Høgre, KrF og Venstre er sjølve draumen for dei to sentrumspartia. Men draumen verkar like fjern no som tidlegare i valkampen.

– Njåstad skulle også ha vore her, sa Solberg til NTB. Men Frp-representanten som også er frå Hordaland og driv stemmejakt på heimebane, glimra med fråværet sitt.

Blågrøn draum

KrF-leiar Knut Arild Hareide har omsider lukka døra heilt igjen for ein snarleg overgang til raudgrøn side. Det er uaktuelt å fella Solberg-regjeringa – i alle fall med ein gong.

– Når vi går til val med Erna Solberg som statsminister, kan vi ikkje kasta henne på valnatta. Men vi vil ikkje vera noko støtteparti for Frp i regjering, seier han.

Hareide opnar dermed for at regjeringa kan bli tvinga til å gå av i perioden, mens statsministeren på si side nektar å bli sett til å velja eitt parti framfor eit anna på borgarleg side.

– Eg er sikker på at vi vil klara å samarbeida godt alle fire, seier ho.

Håpar på ærverdig debatt

Det går mot eit thrillerval måndag, der fleire parti vaker rundt sperregrensa og uvissa er særleg er stor rundt oppslutnaden rundt Arbeidarpartiet. Det kan bli raudgrønt fleirtal, og det kan bli borgarleg fleirtal. Like gjerne kan Raudt og MDG hamna på vippen, to parti ingen vil samarbeida med i regjering.

Seinare i kveld er det klart for den aller siste partileiardebatten i valkampen. Statsministeren håpar denne blir meir verdig og mindre prega av avbrytingar enn dei tidlegare partileiardebattane.

– Eg håpar at denne debatten, som tradisjonelt har vore den mest ærverdige, blir ærverdig også i kveld. Eg synest vi har drive mykje småkjekling og snakka i munnen på kvarandre i mange av debattane som har vore til no, seier Solberg til NTB.

Ho vil ikkje peika på kven ho meiner har oppført seg dårlegast i debattane så langt.

– Alle tek til å kjekla meir når nokon startar. Eg håpar på ein større grad av seriøsitet i denne debatten, slik at alle får snakka ut, seier ho.

(©NPK)