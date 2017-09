Universitetet i Oslo vil ikkje forby ansiktsdekkjande plagg

Universitetet i Oslo (UiO) er dei første til å svara på forslaget frå regjeringa som inneber forbod mot bruk av plagg som heilt eller delvis dekkjer ansiktet i barnehage- og utdanningsinstitusjonar.

I høyringssvaret skriv UiO at tilgang til utdanning er eit sentralt verkemiddel i kampen mot fordommar og for menneskerettar. Dei peikar også på at det skal vera like rettar til å påverka og delta i samfunnet uavhengig av tilhøve som etnisk og sosial bakgrunn, religion og seksuell orientering, skriv Uniforum.

UiO vil ikkje innføra restriksjonar som signaliserer at nokon studentar er meir ønskte enn andre.

– Sjølv om denne saka gjeld svært få studentar, har ho fått ein prinsipiell karakter som kan koma i konflikt med den toleransen som må prega høgare utdanning, heiter det i høyringssvaret.

Det blir likevel peikt på at det er visse situasjonar der klednaden til studentane må regulerast. Det gjeld fag der det finst helse-, miljø og tryggleikskrav som kan vera uråd å sameina med nokon typar klednad. Ein må dessutan kunna identifisera studentar ved eksamen.

(©NPK)