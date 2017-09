Politiet har funne DNA-profilar etter museumstjuveri i Bergen

Politiet skal no undersøkja om materialet kan knytast til gjerningspersonane under tjuveriet 12. august, ifølgje Bergens Tidende.

– Sjølv om vi no har to klare DNA-profilar, er det ikkje sikkert at dei stammar frå tjuvane. Vi kan ikkje sjå bort frå at dei til dømes høyrer til tilsette på staden. Profilane er sende vidare til Kripos, som skal sjekka dei opp mot DNA-registeret, seier etterforskingsleiar i saka, Anita Dahl.

Ho håpar at dei får svar frå Kripos innan eit par veker. DNA kan til dømes finnast gjennom spor av hår, blod eller spytt, men politiet vil førebels ikkje seia kva profilane dei har funne stammar frå.

