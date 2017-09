Spente partileiarar til stemmeurnene

Til taktfaste Erna-rop frå tilhengjarar røysta Høgre-leiaren og statsministeren måndag formiddag på Apeltun skole heime i Bergen. Eit stort pressekorps følgde Solberg og fleipa om at det vel ikkje var hemmeleg kva ho stemde, før ho drog for gardina rundt valavlukket.

Statsministeren sa at ho har god tru på at valet kjem til å enda med borgarleg fleirtal.

– Dei siste meiningsmålingane viser jo at det er innanfor rekkjevidd. Det er svært avhengig av kven som har klart å mobilisera veljarane det siste døgnet. Kvar stemme tel, sa statsministeren, som forsikra at ho hadde sove godt natt til måndag.

– Eg vakna nok litt tidlegare enn eg pleier, men har sove godt, sa ho.

Sommarfuglar

Statsministerkandidat Jonas Gahr Støre stemde søndag. Arbeidarparti-leiaren vedgjekk at han hadde sommarfuglar i magen då han røysta på Svendstuen skole på Slemdal i Oslo.

– Det er høgtidsstemning over å stemma. Det blir eit spennande val, sa Ap-leiaren, som i alle fall har éin veljar i kona Marit Slagsvold.

– Eg stemmer Arbeidarpartiet. Ingen tvil, sa Slagsvold, som rett nok måtte venda tilbake til stemmelokalet seinare på dagen fordi ho først ikkje hadde med gyldige identifikasjonspapir.

Også Frp-leiar Siv Jensen, KrF-leiar Knut Arild Hareide og Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum valde å stemma søndag.

– Eg har ei svært god kjensle. Eg trur at dette kan gå bra og at Frp kan halda fram å styra landet i fire år til, sa Siv Jensen etter å ha stemt på Kastellet skole på Nordstrand i Oslo.

Ikkje ei idrettsgrein

Trygve Slagsvold Vedum avviste at Senterpartiet prikka forma for tidleg i valkampen då han stemde heime på Ilseng i Romedal.

– Politikk er ikkje ei idrettsgrein. Det er berre politiske kommentatorar som er opptekne av dette med formkurve, sa Sp-leiaren til NTB.

Det var ein spent KrF-leiar Knut Arild Hareide som stemde på Disen skole i Oslo søndag ettermiddag. Regnet pøste ned, men det tok han berre som eit lykketeikn. Etter ein lang valkamp vedgår Hareide likevel at KrF ikkje lykkast godt nok med å få merksemd om sakene sine.

– Vi opplever vel at meiningsmålingane og det du kan kalla spelet i politikken har blitt overskyggande, og at ingen saker verkeleg har sett sitt preg på valkampen, sa Hareide til NTB.

– Utruleg spennande

Raudt-leiar Bjørnar Moxnes og SV-leiar Audun Lysbakken stemde i Oslo måndag formiddag. Raudt har i dag ingen representantar på Stortinget, men no augnar Moxnes håp om ein plass på Stortinget.

Skulle partiet vippa over sperregrensa, kan det bety sju-åtte representantar, og då blir Raudt ein reell maktfaktor på Stortinget, peikte Raudt-leiaren på overfor TV 2 etter å ha stemt måndag.

SV-leiar Audun Lysbakken fekk svært gode skotsmål av ekspertane etter partileiardebattane, og valkampjuryen til Kampanje kåra han til vinnar av valkampen. Men det som tel no, er korleis veljarane stemmer, peikte SV-leiaren på til TV 2 etter å ha røysta på Hallagerbakken skole.

– Vi har gjort ein god valkamp. Den er vi stolte av. Vi har fått snakka om det vi synest er viktig. Men no er det opp til veljarane. Eg er sjølvsagt svært spent på korleis det går. No får vi sjå kven som får fleirtal. Dette blir utruleg spennande, sa Lysbakken.

– Skulle hatt éi veke til

Også for Venstre-leiar Trine Skei Grande blir måndagskvelden nervepirrande. Helst skulle ho hatt litt meir tid på valkampen.

– Dette blir kjempespennande. Det har berre gått oppover sidan vi starta valkampen, og eg skulle gjerne hatt ei veke til, så kanskje vi kunne overtalt endå fleire, seier Grande til TV 2 like etter at ho stemde på Gamlebyen skole i Oslo måndag ettermiddag.

– Vi ønskjer oss ei blågrøn regjering i staden for den vi har i dag, med Erna Solberg som statsminister, seier Venstre-leiaren.

Med håp om å koma over sperregrensa stemde talspersonen for Miljøpartiet Dei Grøne Rasmus Hansson måndag ettermiddag. Hansson sa at dersom MDG skulle koma på vippen etter valet, gjev det store moglegheiter til å pressa fram ein grøn politikk.

