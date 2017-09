Aksjonærane i Norske Skog kan mista alt

Etter mange månader med forhandlingar tek dei fem store fonda som står bak låna til Norske Skog, kontrollen over dei sju fabrikkane til bedrifta, skriv Dagens Næringsliv.

– No har det teke såpass lang tid å få på plass ei løysing. Det går ikkje, og no har ein prøvd alt mogleg, seier tidlegare Norske Skog-sjef Sven Ombudstvedt, som tek over som styreleiar.

Ombudsvedt seier at løysinga ikkje får følgjer for dei tilsette.

Långjevarane tek over eit dotterselskap som skal eiga alle aksjane i Norske Skog og dei sju fabrikkane til selskapet, skriv E24. Det vil seia at den noverande styreleiaren, Christen Sveaas, og dei andre aksjonærane blir sitjande med eit selskap utan verdiar.

Obligasjonseigarane inkluderer fonda Ocean Wood, Bluebay, Cyrus, Sampo og Blackstone. Det er desse som på vegner av kreditorgruppa no i realiteten vil ta over alle verdiane i Norske Skog. Långjevargruppa har uteståande til saman rundt 4,2 milliardar kroner i Norske Skog, ifølgje Dagens Næringsliv.

(©NPK)