Ap-toppar slår ring om Støre

Dei 21 sentralstyremedlemmene til Ap samla seg tysdag ettermiddag til krisemøte i lokala til Ap på Youngstorget i Oslo, for å evaluera den nedslåande valinnsatsen dagen før.

Om Jonas Gahr Støre er rett personen til å reisa partiet på nytt er spørsmålet mange kommentatorar og analytikarar har reist og stilt seg tvilande til det siste døgnet. På veg inn til sentralstyremøte avviste likevel partitoppane på rekkje og rad at partiet no treng ein leiardebatt.

– Det er ikkje hans ansvar åleine korleis dette valet har gått. Vi har eit felles ansvar for kva som har skjedd og kva vi skal gjera vidare. Det siste Ap treng no, er personstrid og interne stridar, sa nestleiar Trond Giske.

Mange har sett på Giske som den mest sannsynlege utfordraren til Støre, og ifølgje VG reagerte fleire sentrale Ap-kjelder kraftig på at Giske valnatta uttalte at det er opp til organisasjonen å bestemma om det er aktuelt å sjå på leiarspørsmålet etter valnederlaget. Tysdag avfeia Giske saka som «tøvete» og meinte uttalane var tekne ut av samanhengen.

– Kollektiv feil

På veg inn til sentralstyremøte var både LO-leiar Hans-Christian Gabrielsen, AUF-leiar Mani Hussaini og byrådsleiarane til Ap i høvesvis Oslo og Bergen, Raymond Johansen og Harald Schjelderup, alle klare på at dei framleis har tillit til Støre.

– Jonas er den beste leiaren vi kan ha, seier Raymond Johansen.

– Vi treng ein debatt om kvifor vi kollektivt har teke feil valkampstrategi, ikkje ein leiardebatt, sa Harald Schjeldrup.

Overfor NTB streka han under at det er hans personlege meining og at han ikkje uttalar seg på vegner av fylkeslaget.

Heller ikkje fylkesleiarane i partiet etterlyser ein leiardiskusjon.

– Jonas har gjort ein glimrande jobb og mellom anna skåra høgt på partileiardebattane, så det er ikkje han som kan få skulda for dette, seier fylkesleiar i Aust-Agder Ap og sentralstyremedlem Jon Rolf Næss.

– Eg trur ikkje dette er tida for eit leiarskifte, seier leiar i Møre og Romsdal Ap, Per Vidar Kjølmoen til NTB.

– Eg ser ingen grunn til å byrja å diskutera leiarspørsmålet og opplever ikkje at det er eit tema i partiet no, seier Frode Jacobsen, leiar av Oslo Ap, det største lokallaget til partiet, til NTB.

Sentralstyremedlem og stortingsrepresentant for Hordaland Jette Christensen svarar ja på spørsmål om Støre er rett person til å leia Ap. På spørsmålet om han er rett person til å leia partiet i fire nye år, svarar ho ikkje like tydeleg.

– Jonas er leiar av Ap, no skal vi ha sentralstyremøte, og det trur eg blir bra, uttalte ho på veg inn til møtet.

-Trefte ikkje tidsånda

Kva som er hovudgrunnen til at valet gjekk så dårleg, er partitoppane og fylkesleiarane usikre på. Mange meiner det er umogleg å peika på éi enkelt sak.

Jette Christensen seier ho trur éi årsak er at Ap ikkje klarte å tydeleggjera konsekvensane av politikken til høgreregjeringa og forskjellane mellom Ap og Høgre godt

Analytikarar og kommentatorar har peikt på fleire moglege forklaringar på korleis Ap kunne gjera det dårlegaste stortingsvalet sitt i opposisjon på 90 år: Partiet bomma på historia om Noreg då arbeidsløysetala snudde, partiet var for lite raudt, for lite grønt eller lefla for mykje med KrF – er blant nokre av teoriane. Den personlege formuen til Støre og den negative spiralen som farga valkampen med stadig dårlegare målingar, blir også trekt fram.

På veg inn til sentralstyremøtet uttalte Støre at partiet no skal bruka god tid på å evaluera kva som gjekk feil i valkampen.

(©NPK)