Hareide vil stilla fem krav til Solberg

Hareide strekar under at partiet har gått til val på Erna Solberg som statsminister. Men viss det ikkje blir noko sentrum-høgre-regjering, vil KrF kjempa vidare for å få gjennomslag for sakene sine.

Dagbladet får opplyst at KrF kan trekkja støtta til Høgre og Frp viss dei går inn for nokre av desse fem sakene: Oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja, liberalisering av alkoholpolitikken, tidleg ultralyd, aktiv dødshjelp eller søndagsopne butikkar.

KrF gjorde eit elendig val, men får likevel ei nøkkelrolle i Stortinget, sidan Høgre/Frp-regjeringa er avhengig av støtte frå partiet for å få fleirtal.

– Vi ønskjer ei sentrum-høgre-regjering. Kor aktuelt det er, vil samtalane visa. Vi har sagt nei til ei firepartiregjering. Til det er avstanden for stor mellom dei fire partia, seier Hareide.

KrF ønskjer ikkje å støtta ei regjering der Framstegspartiet er med og vil difor gå inn i samtalane med eit ønske om ei anna regjering, varslar Hareide.

– Eg ser at det kan vera krevjande å få til. Men vi går i samtalar, og då er det klart at vi kjem til å løfta fram det alternativet vi ønskjer. Det er ein naturleg del av dei samtalane vi skal ha, sa han tysdag.

Og viss Hareide ikkje får det som han ønskjer, er planen klar:

– Då går vi i opposisjon, seier partileiaren.

KrF hadde sentralstyremøte tysdag, og skal også ha landsstyremøte.

