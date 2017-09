Støre vil ha ærlege svar om kva som gjekk feil

Om Støre er rett person til å reisa partiet på nytt er spørsmålet mange kommentatorar og analytikarar har reist og stilt seg tvilande til det siste døgnet.

Støre avviste at det er aktuelt for han å trekkja seg då han møtte pressa tysdag ettermiddag. Han er ikkje i tvil om at han er rett person til å leiar partiet.

– Landsmøtet til Arbeidarpartiet har valt meg, og det innrettar eg meg til. Eg tek det ansvaret på fullt alvor og er difor hundre prosent motivert for å gå vidare, sa Støre.

Dei 21 sentralstyremedlemmene i Ap samla seg tysdag ettermiddag til krisemøte i lokala til Ap på Youngstorget i Oslo for å evaluera den nedslåande valinnsatsen. Men spørsmålet om Støre skal halda fram som partileiar, blei ikkje ein gong nemnt, ifølgje nestleiar Hadia Tajik.

– Vi har hatt eit sentralstyremøte der dette ikkje var eit tema i det heile, seier ho.

– Ikkje Støre sin feil åleine

Partitoppane på veg inn til møtet, slo ring om Støre. LO-leiar Hans-Christian Gabrielsen, AUF-leiar Mani Hussaini og byrådsleiarane til Ap i høvesvis Oslo og Bergen, Raymond Johansen og Harald Schjelderup, var alle tydelege på at dei framleis har tillit til partileiaren.

– Det er ikkje hans ansvar åleine korleis dette valet har gått. Vi har eit felles ansvar for kva som har skjedd og kva vi skal gjera vidare. Det siste Ap treng no, er personstrid og interne stridar, sa nestleiar Trond Giske.

Arbeidarpartiet går no i gang med ein gjennomgang av valkampen for å identifisera kor det svikta. Fylkeslag skal henta inn synspunkt, som så skal summerast opp for landsstyremøtet neste tysdag. Deretter skal sentralstyret vurdera kva ein skal gjera vidare.

Gjennomgangen skal ta for seg både politikken og korleis valkampen blei organisert. Støre nemnde spørsmål som allereie ligg på bordet.

– Var politikken god nok? Var valkampen god nok? Trefte vi på skildringa av røyndommen? Korleis var kommunikasjonen på viktige saker som skatt, spurde han.

– Godt forankra

Analytikarar og kommentatorar har peikt på fleire moglege forklaringar på korleis Ap kunne gjera det dårlegaste stortingsvalet sitt i opposisjon på 90 år: Partiet bomma på historia om Noreg då arbeidsløysetala snudde, partiet var for lite raudt, for lite grønt eller lefla for mykje med KrF – er nokre av teoriane. Eit anna tema er om mange spørsmål knytt til privatøkonomien til Støre var med å påverka veljarane.

– Eg trur ikkje det, fordi eg trur politikken var viktigast. Men eg skal sjølvsagt vera open for at også det blir eit tema, seier han.

Partileiinga avviste spørsmål om valkampstrategien har vore for dårleg forankra i partiorganisasjonen.

– Undervegs har vi involvert partiorganisasjonen, hatt møte med fylkesleiing og sentralstyret nettopp for å ta ein fot i bakken på strategien vår. Det har vore ei kontinuerleg involvering, sa partisekretær Kjersti Stenseng.

