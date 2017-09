Utanlandske medium spår tøffe tider for Solberg

Den britiske næringslivsavisa Financial Times spår tøffe tider for den kommande regjeringa og stiller spørsmål ved om den overlever fireårsperioden.

Sveriges Television (SVT) meiner Erna Solberg delvis kan takke gunstig konjunkturutvikling for valsigeren.

– Statsminister Erna Solbergs kontroversielle avgjerd om å styre saman med høgrepopulistiske Framstegspartiet ser ut til å ha fungert. Ein sterk økonomi slo beina under opposisjonen, meiner SVTs utanrikskommentator Erika Bjerström.

Jonas Gahr Støre vart sett på som ein «golden boy» som igjen skulle gi Arbeidarpartiet regjeringsmakt, men gjekk på eit sviande nederlag, konstaterer ho.

– Støre gjekk til val på klassisk sosialdemokratisk politikk og lovde å skape nye jobbar, men bodskapen klang holt i eit land med Europas lågaste arbeidsløyse på 3,2 prosent, meiner Bjerström.

Oljeleiting

Valet var ein skuffelse for Miljøpartiet Dei Grøne (MDG) konstaterer The Guardian, som viser til partiløftet om å stanse all prøveboring etter olje og gass i løpet av 15 år og fase ut den sektoren som har gjort Noreg til eit rikt land.

Solberg er likevel avhengig av støtte frå Venstre og KrF som begge ønsker å avgrense oljeleitinga i sårbare arktiske farvatn, påpeiker den britiske avisa.

Deutsche Welle trur også at valresultatet vil få «betydeleg følgje» for oljeindustrien i Noreg og viser til at støttepartia til den blåblå regjeringa ønsker å avgrense oljeutvinninga i nord.

MDG-draum brast

Al Jazeera påpeikar også at MDGs draum om å hamne i vippeposisjon brast, noko den arabiske TV-stasjonen trur norsk oljeindustri trakk eit letta sukk over.

Høgre og Arbeidarpartiet er einige i mange spørsmål, som oljeaktivitet i Arktis, ein restriktiv innvandringspolitikk og tett band til EU, konstaterer Al Jazeera.

Politisk bragd

Danske Politiken meiner Erna Solberg har gjort «ei politisk bragd av dei heilt store» ved å bli attvald.

– Men ho kan sanneleg også sende ein varm takk til juniorpartnaren (Frp), som har bevist at det faktisk kan la seg gjere for eit parti med røter i protestrørsla å ta steget over i regjeringsposisjon, skriv den danske avisa, som meiner Frps danske søsterparti Dansk Folkeparti har noko å lære.

The New York Times meiner likevel at Frp er meir moderate enn Dansk Folkeparti og Sverigedemokraterna.

– I motsetning til desse partia, har Frp vore med på å styre og har kontrollert viktige statsrådspostar som finans, samferdsel og olje, påpeikar avisa, som meiner valet i realiteten var ei folkeavstemming om skattenivå, innvandring, energipolitikk og europeisk integrasjon.

(©NPK)