Jagland mistenkjer norsk presse for «direkte intervensjon» i valet 

I ein Facebook-status skriv den tidlegare Ap-leiaren at det er tilhøve ved valet i Noreg som uroar han «fra et demokratisk utgangspunkt».

«Nemlig alle sakene mot Aps leder som plutselig dukket opp i valgkampen. Hvis det er slik at mediehus kjente til disse sakene lenge før valget, men ventet med å legge dem ut til valgkampen, blir det en direkte intervensjon i valget og et demokratisk problem. Mediene har en forpliktelse til å bringe en nyhet straks den kommer i deres hender, ikke vente til når det passer best», skriv han.

Jagland vedgår at det er ei oppgåve for pressa å undersøkja ein statsministerkandidat. Men han peikar på at norske media lenge har visst at Støre var statsministerkandidat.

«Hadde man saker å konfrontere ham med, burde dette blitt gjort med én gang.»

I statusoppdateringa peikar Jagland på at han arbeider mykje med mediespørsmål som generalsekretær i Europarådet.

«Angrep på mediefriheten fra myndigheter er en av vår største bekymringer. Men falske nyheter, vridde reportasjer, og politisk beregnede reportasjer bekymrer oss også veldig mye», skriv han.

(©NPK)