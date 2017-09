Norske-Skog-aksjen rasar etter ny vending

Utviklinga kom etter nyheita om at långjevarane tar kontrollen over det kriseramma selskapet og at styreleiaren i Norske Skog, Christen Sveaas, går av etter knappe tre veker. Vidare vart det rapportert at aksjonærane kan miste alle verdiar.

Drygt 20 minutt ut i handelen stabiliserte aksjen seg på omkring 0,40 kroner aksjen.

Utviklinga står i kontrast til tysdag, då aksjen styrkte seg kraftig etter meldinga om at Norske Skog førstkommande måndag vil lansere ein ny redningsplan. Aksjen styrkte seg med 18,4 prosent før omsetnaden vart sett på hald i påvente av at selskapet skulle komme med endå ei melding – som vart beskjeden om at kreditorane tar over fabrikkane til selskapet. Det inneber at aksjonærane kan miste alt, og då salet starta igjen onsdag stupte aksjen.

(©NPK)