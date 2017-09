Oljepress mot Støre og dei blåblå

– Utruleg nok er debatten om oljeboring i Lofoten i gang på nytt. Det er så utanfor all fornuft at eg får vondt langt inn i margen, skriv generalsekretær i WWF Norge Nina Jensen i eit Facebook-innlegg onsdag.

Dei tre største partia på Stortinget kan gå saman og skaffa fleirtal for å greia ut konsekvensane av oljeaktivitet i deler av området kjent som LoVeSe (Lofoten, Vesterålen og Senja). Til no har avtalen til dei blåblå med KrF og Venstre sett ein stoppar for ønsket til fleirtalet, slik SV også gjorde då dei sat i regjering med Ap.

– Det er utruleg trist at den viktigaste avgjerda i vår tid skal kvila på dei minste partia. Det er på tide at dei største partia tek dette ansvaret, seier Jensen til NTB.

Også Naturvernforbundet og Bellona reagerer på at det kan bli opna for oljeleiting i sårbare havområde.

Ber regjeringa fremja saka

Landsmøtet til Ap vedtok i vår å gå inn for konsekvensutgreiing i områda sør for Lofoten (Nordland VI) i den komande stortingsperioden. Partileiar Jonas Gahr Støre sa tysdag kveld til NTB at dette er ei sak han kan samarbeida med regjeringspartia om.

– Vi skal ha gjennomslag for mest mogleg av politikken til Ap. Eg deler ikkje ut enkeltsaker no, men dette er ei av fleire saker eg skal arbeida for når eg kjem tilbake til Stortinget.

– Så det kan bli ei sak de kan samarbeida med regjeringa om?

– Ja, ei av fleire saker.

Men onsdag presiserer han at Ap ikkje har planar om å fremja dette som eiga sak for Stortinget.

– I ei så stor sak som gjeld olje- og gassverksemda, så er det naturleg at eit slikt forslag kjem frå regjeringa, seier Støre til NTB.

Han viser også til det vedtekne partiprogrammet, der det heiter at opning av nye område skal skje stegvis og at Ap vil leggja stor vekt på dei heilskaplege forvaltningsplanane, som balanserer interessene til oljenæringa mot andre omsyn.

Framtida til oljebransjen

Oljebransjen ønsker signala til Ap velkommen. Bransjen er ivrig etter å finna nye område å satsa i etter at Johan Castberg-feltet er ferdig utbygd i 2022.

– Det er viktig at vi klarar å koma i gang med konsekvensutgreiing av verksemd i dette området. Eg ventar difor at dei tre partia som har eit så stort fleirtal i Stortinget, gjennomfører det dei har sagt dei skal gjera, seier sjef for interesseorganisasjonen Norsk olje og gass Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, som i ei årrekkje var Ap-statsråd og stabssjef for statsminister Jens Stoltenberg.

Han meiner det er problematisk «viss det breie fleirtalet til Stortinget ikkje kjem til uttrykk».

Leiar for LO-forbundet Industri Energi Frode Alfheim ser for seg eit breitt forlik på Stortinget om konsekvensutgreiinga av Nordland VI. Men han støttar Støre i at regjeringa først må leggja fram eit forslag.

For Venstre-leiar Trine Skei Grande er saka svært viktig når ho neste veke tek til med forhandlingar med statsminister Erna Solberg (H) og Frp-leiar Siv Jensen om vegen vidare for samarbeidet.

KrF-leiar Knut Arild Hareide vil ikkje ha nokon ny samarbeidsavtale med dei blåblå, men seier til NTB at denne saka er viktig når partiet skal diskutera vegen vidare. KrFU-leiar Ida Lindtveit vedgjekk overfor NRK onsdag morgon at det kan bli vanskeleg å hindra oljeboring i nord utan eit forpliktande samarbeid.

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) snakka i valkampen varmt for å opna for oljeverksemd i nord. Når NTB no spør om det er eit forslag på trappene, nøyer han seg med å visa til forhandlingane mellom dei borgarlege partileiarane. Men overfor E24 stadfestar han at det er mogleg å gå saman med Ap i denne saka.

(©NPK)