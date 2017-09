Meir enn 5.000 stemmer vart forkasta ved valet

Det er ein stor auke frå stortingsvalet i 2013, da 3.255 stemmer vart forkasta, melder NRK.

– Dei stemmene der det ikkje er stempel, og stemmer til parti som ikkje stiller lister i fylket, blir forkasta. Vi har også nokre stemmesetlar der det er vanskeleg å vite kva veljaren eigentleg ville stemme på. Dersom vi ikkje finn ut av det, så vil stemma bli forkasta, seier Thorild Osdalen, leiar for valteamet i Telemark.

Ho synest det er rart at talet har auka så mykje, for stemmesetlane er ikkje endra frå valet for fire år sidan, og ho meiner rettleiinga i år kanskje var endå tydelegare enn tidlegare.

Teljekorpset har også funne ein del stemmesetlar der veljarane har skrive på helsingar til kandidatar eller heiarop.

– Blant anna har ein veljar skrive «deg vil eg gjerne ha» framfor førsteplassen på ei liste i Telemark, ein annan har skrive «Eg skjønte ikkje noko, men heiar på dykk», fortel ho.

Slike meldingar påverkar ikkje om stemma blir forkasta, men kan bidra til å forseinke teljinga.

(©NPK)