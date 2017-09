Raja og Grande blir nemnde som moglege statsrådar

I Dagbladet blir Trine Skei Grande, Terje Breivik og Ola Elvestuen, og Abid Raja omtalt som «Venstres mest åpenbare statsrådskandidater».

Men først må Venstre seie ja til statsminister Erna Solbergs (H) ståande invitasjon om å gå i regjering.

VG skriv at fleire kjelder sentralt i Venstre uavhengig av kvarandre nemner Grande, Raja, Rotevatn og Melby som dei mest aktuelle kandidatane i eit Venstre-comeback i regjeringa.

Partileiar Trine Skei Grande sa til VG etter sentralstyremøtet tysdag at ho var lei av å få gjennomslag for mange viktige saker som støtteparti for regjeringa, men utan å få «kred» for jobben.

– Det er nok ei større lyst i Venstre til å komme i regjering no enn ved førre høve. Det er nok ei kjensle etter fire år utanfor regjeringa av å ha fått til mykje, men at vi har fått æra for lite, sa Grande.

Tidlegare har både Guri Melby og Abid Raja sagt at Venstre burde søkje regjeringsmakt.

Sist gong Venstre var i regjering var i Kjell Magne Bondeviks andre regjering frå hausten 2001 til hausten 2005. Då hadde partiet tre statsrådar.

Det skal ikkje vere aktuelt for KrF å gå i regjering med Frp, heller ikkje om Venstre går inn i regjeringa, skriv VG.

(©NPK)