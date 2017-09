SAS-flya tilbake i normal trafikk

Streiken vart avblåst i siste liten torsdag morgon, men selskapet hadde da allereie kansellert eit stort tal avgangar for å vere føre var.

– Status no er at vi er i normal drift igjen frå cirka klokka 14. Vi er svært glade for å kunne fokusere på å ha passasjerane i lufta og få dei fram til reisemålet, seier pressekontakt Tonje Sund i SAS til NTB.

Gjennom dagen har selskapet hatt ekstra bemanning for å hjelpe passasjerar som plutseleg stod utan fly.

– Det er snakk om 100 kansellerte avgangar som har påverka 10.000 passasjerar, så det har hatt store konsekvensar. No er vi kjempeglade for at vi har fått på plass ein avtale med pilotforeiningane i Noreg på lik linje med i Sverige og Danmark, seier Sund.

Ho seier at dei aller fleste er på veg eller har komme seg til det planlagte reisemålet.

– Eg har ikkje noko nøyaktig tal, men vi jobbar med å finne gode løysingar for dei som enno treng hjelp til å komme seg fram, seier Sund.

Gjennom dagen har selskapet sett opp ekstra fly til Bergen for ikkje å skape for mykje kaos i samband med sykkel-VM. Selskapet har òg sett opp ekstrafly til Stavanger, Paris og Longyearbyen.

