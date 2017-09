SAS tilbyr gratis ombooking og fleire ekstraavgangar

SAS har opplyst at flytrafikken vil gå som normalt frå klokka 14 torsdag ettermiddag.

– Flytrafikken blir teken opp att så snart som mogleg. Vi beklagar dei ulempene streiken har medført for våre reisande og vil gjere vårt ytste for at dei skal komme til sine destinasjonar, opplyser SAS torsdag morgon.

Selskapet opplyser at alle dei 100 kanselleringane torsdag som vart varsla onsdag, framleis vil vere kansellerte. Men flyselskapet har sett opp desse ekstraavgangane: SK6351/6352 Oslo-Longyearbyen-Oslo, SK6300/6301 Oslo-Bergen-Oslo, SK6302/6303 Oslo-Stavanger-Oslo og SK6353/6354 Oslo-Paris-Oslo.

For dei som booka om flybillettar, tilbyr no SAS at dei kostnadsfritt kan endre bookinga tilbake til den opphavlege reisa, enten den gjeld til, frå, via eller innanlands i Noreg. Men dersom ein vel å endre dato for reisa, dekkjer ikkje SAS ekstrakostnader som hotell, mat og transport.

Er avgangen kansellert, avbroten eller forseinka med meir enn tre timar har ein rett på full refusjon.

