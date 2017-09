Tilsynssak mot fastlegar etter bombespøk

Ambulansesentralen i Jørpeland i Rogaland vart sett ut av spel i mellom éin og to timar. Fastlegane har forklart til politiet at det heile var meint som ein spøk, melder NRK.

Likevel melde både politiet og Helse Stavanger dei to legane for truslar og skremmande åtferd. I førre veke vart det klart at saka skal behandlast i konfliktrådet.

– Eg kan ikkje seie at eg har høyrt om liknande hendingar tidlegare, seier fylkeslege Janne Dahle-Melhus i Rogaland.

– Er det brot på helsepersonellova, så må vi vurdere om dette er alvorleg nok til at vi sender saka over til Statens helsetilsyn for vurdering av ein formell reaksjon. Det kan vere ei åtvaring eller at ein avgrensar eller inndrar autorisasjonen som helsepersonell, seier fylkeslegen.

