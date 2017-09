Helsetilsynet ber politiet etterforske Djabrail-saka

Djabrail døydde torsdag etter å ha lege i respirator i ti dagar etter sjukehustabben.

Helsetilsynet sende fredag eit brev til politiet der dei tilrår å etterforske saka, opplyser kommunikasjonsdirektør Nina Vedholm til Bergens Tidende.

Advokat Jan Inge Thesen har, ifølgje NRK, sendt brev til Helsetilsynet og Haukeland universitetssjukehus og bedt om innsyn i dokumentasjonen dei sit på.

– Det er ein del uavklarte spørsmål som må opplysast, så får vi sjå kva skritt vi tar når vi får den informasjonen vi har bedt om, seier advokaten.

Han seier det er aktuelt å reise erstatningskrav mot sjukehuset og legen som stod bak feilbehandlinga, dersom det viser seg at dei har handla grovt aktlaust.

Den kreftsjuke guten frå Bærum vart operert for hjernesvulst 6. august. Det var under den etterfølgjande cellegiftbehandlinga ved Haukeland universitetssjukehus at feilmedisineringa skjedde 22. august.

Djabrail skulle ha to sprøyter med cellegift – éi i hovudet og éi intravenøst, men ein lege skal ha bytt om sprøytene og sette feil sprøyte i hovudet. Ifølgje mora til guten var det legen som skulle setje sprøyte nummer to, som oppdaga feilen.

Dagen etter feilmedisineringa varsla sjukehuset i Bergen Statens helsetilsyn, som har oppretta sak. Politiet vart òg rutinemessig orientert. Sjukehuset har beklaga saka på det sterkaste.

