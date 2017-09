Klart for haustutstilling nummer 130

– Det er langt fleire visingsstader for kunst no enn for 20 år sidan, så konkurransen har vorte mykje større, seier utstillingsleiar Charlotte Dølvik.

Som eksempel trekkjer ho fram at da Astrup Fearnley Museet viste utstillinga «Imagine Brasil» i 2013, fall talet på besøkande til Haustutstillinga.

– Men samtidig er Haustutstillinga den største scenen for samtidskunst i Noreg, og trekkjer til seg eit breiare publikum. Skal ein få med seg breidda i norsk samtidskunst, må ein få med seg Haustutstillinga, meiner utstillingsleiaren.

I fjor besøkte 16.788 personar Haustutstillinga i dei fire vekene ho var open. I 2015 heldt utstillinga open ei veke lenger og hadde 22.714 besøkande.

42 debutantar

Statens Kunstutstilling, Haustutstillinga, har sidan 1882 vore ei årleg storhending, bortsett frå fire år under andre verdskrigen. I 1882 måtte publikum betale 25 øre på dagtid og 50 øre på kvelden for å sjå utstillinga. Dobbelt pris på kvelden kom av utgifter til elektrisk lys. I år kostar det 100 kroner – både på dag- og kveldstid.

Haustutstilling opnar laurdag, og er den 130. i rekka. Over 2.100 kunstnarar søkte om å få bli med i utstillinga, 88 kom gjennom den andre juryeringa. Til saman skal 119 verk visast fram på Kunstnernes Hus i Oslo fram til 15. oktober. Av namn utstillarane trekkjer fram er Gisle Harr, Inghild Karlsen, Bjørn-Sigurd Tufta, Daniel Slåttnes, Siri Berqvam og Anja Carr.

Det er 42 er debutantar, mot 37 i fjor. Det er allereie klart at Anna Christina Lorenzen stikk av med debutantprisen for biletet An Uncut Line (Eques).

– Det betyr mykje for meg som kunstnar å få denne anerkjenninga. Det er ei stor ære å få denne prisen i den nasjonale samanhengen Haustutstillinga representerer. Sjølv om det er eit enkeltverk som er stilt ut, og som vart valt ut av juryen, kjennest prisen som ei anerkjenning av dei åra og den innsatsen eg har lagt i kunsten, seier prisvinnaren til Norske Kunstforeninger.

Høstutstillingsprisen frå Bildende Kunstneres Hjelpefond går til Aleksander Stav for verket Ota Benga. Prisen på 150.000 kroner går til ein kunstnar som deltar med det verket som blir rekna som det viktigaste, og blir delt ut på den offisielle opninga av Haustutstillinga laurdag.

Kunstkritikar på plass

I 2010 sa kunstnar og kunstkritikar Tommy Olsson til NRK at Haustutstillinga burde har vore gravlagt for hundre år sidan. Han har òg brukt nemninga «tristutstillinga» om den haustlege kunstmønstringa. Men det hindrar han ikkje sjølv å delta.

Olsson har deltatt fleire gonger og stiller i år med verket The Art Critic is Present, som er sett saman av eit bord og to stoler. Her er det meininga at publikum kan gå i dialog med Olsson dei dagane han sjølv er til stades på utstillinga.

– Eg tilbyr ein slags psykologfunksjon for alle dei folka som pleier å sende meg e-post klokka tre om natta. No kan dei komme og snakke direkte med meg i staden, seier Olsson til Dagsavisen.

(©NPK)