Mange peikar på Ine Eriksen Søreide etter Brende

– Eg håper det blir Ine, seier generalsekretær Kate Hansen Bundt i Atlanterhavskomiteen til NTB.

– Ho er svært kunnskapsrik. Ho har i sin periode som forsvarsminister fått bygd eit godt internasjonalt nettverk, ikkje minst i Europa og USA. Ho er konkret, fokusert og god til å behandle folk rundt seg, seier ho til NTB.

Også seniorforskar Halvard Leira ved Nupi trekkjer fram Søreide.

– Internt i Høgre peikar mange på Søreide. Men samtidig har mange snakka om henne som ein framtidig partileiar og statsminister, og da er det ikkje sikkert utanriksministerposten er det luraste for henne, seier han til NTB.

Noreg har aldri hatt ein kvinneleg utanriksminister.

– Eg overlèt til Erna å velje utanriksminister, men på generelt grunnlag er det ingen tvil om at Ine er godt kvalifisert, seier Nikolai Astrup, stortingsrepresentant og leiar i Søreides eige fylkeslag, Oslo Høgre, til Aftenposten.

– Neppe Frp

Fredag vart det kjent at Brende har sagt ja til ein internasjonal toppjobb som president i World Economic Forum (WEF).

Leira nemner òg klimaminister Vidar Helgesen (H) i arvtakardiskusjonen.

– Helgesen var på tale for fire år sidan òg. Da har ein òg den fordelen at posten som klimaminister blir «låst opp», seier han og tenkjer på eit mogleg regjeringssamarbeid mellom Frp/Høgre og Venstre.

Verken Leira eller Bundt trur Frp får utanriksministeren.

Spekulasjonane om kven som skal ta over jobben, blir ikkje lettare av at det ikkje er klart korleis regjeringa skal sjå ut.

Sentrale Venstre-folk ønskjer regjeringsdeltaking. Sjølv om KrF fleire gonger har sagt det er uaktuelt for dei å sitje i regjering saman med Frp, har ikkje statsminister Erna Solberg gitt opp å få partiet med.

– Bør gå frå éin til to

Viss regjeringa skulle få ei anna samansetjing, vil utanriksministerposten truleg berre vere éin av mange brikker. Kirkens Nødhjelp og Redd Barna oppfordrar Solberg til igjen å dele jobben i to med ein egen statsråd for utvikling og bistand.

– Viss det skulle ha vore nokon andre enn Ine, trur eg utanriksministerposten går inn i forhandlingane om ei brei regjering. Viss Solberg vil ha med seg KrF, kan dette vere ein post dei kan tenkje seg. Spørsmålet er om Solberg er villig til det, seier Bundt.

KrF-leiar Knut Arild Hareide sit i utanriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, og partisekretær Hilde Frafjord Johnson har brei utanrikspolitisk erfaring.

– Anonym

Seniorforskar Iver B. Neumann i Nupi karakteriserer overfor NRK Brende som «ein svært svak utanriksminister». Leira meiner Brende har vore anonym:

– Det har ikkje vore ein periode prega av store feilgrep. Det kunne ha gått både betre og verre. Men vi kunne vore betre rusta som stat til å møte ei verd i endring viss vi hadde vore flinkare til å dra opp diskusjonane. I denne perioden har det vore mindre debatt og høgttenking enn under Støre.

Normaliseringa av forholdet til Kina kjem truleg til å stå igjen som det tydelegaste fotavtrykket etter Brende.

– Brende sjølv opplever sikkert dette som ein siger, men det er ikkje ei vinnarsak for partiet Høgre, seier Leira.

Han peikar òg på at det er for tidleg å seie kva normaliseringa kjem til å koste Noreg, som har lovd å respektere Kinas «kjerneinteresser» for å få forholdet på skjener igjen.

(©NPK)