Miljødirektoratet ber rovviltnemndene redusere ulvekvoten

Rovviltnemndene i region 4 og 5 fatta tidlegare i sommar vedtak om lisensfelling av inntil 36 ulvar i 2017 og 2018. Kvoten er sett til 24 individ innanfor dei tre revira i Julussa, Osdalen og Slettås i Hedmark. I tillegg kan tolv individ i dei delane av regionane som ligg utanfor ulvesona, fellast.

Fleire dyrevernorganisasjonar har klaga på nemndvedtaka, og saka er no send til Klima- og miljødepartementet for endeleg avgjerd. Departementet har bedt Miljødirektoratet om fagleg råd, og direktoratet ønskjer no å spare eitt av revira.

– Ulvane i revira som nemndene foreslår å ta ut, er blant dei som reproduserer seg mest stabilt i Noreg. Vi er usikre på om bestandsmålet for neste år blir nådd om vedtaket om å felle ulvane i alle av dei tre revira blir sett i verk, og vi tilrår derfor å redusere kvoten med eitt revir, seier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Bestandsmålet for ulv er på fire til seks ungekull, og tre av dei skal vere heilnorske.

