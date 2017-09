Nedjusterte prognosar for bustadmangel

Før meinte bustadanalytikarane i Prognosesenteret at Noreg trengde 37.000 nye bustader kvart år. No meiner dei at vi berre treng 32.000. I så fall blir det plutseleg bygd nok bustader, skriv NRK.

– Vi har nedjustert bustadbehovet med 5.000 bustader på grunn av lågare innvandring, seier makroøkonom Nejra Macic i Prognosesenteret.

Sjeføkonom Kari Due i Handelsbanken trur bustadmarknaden vil vere kjølig det neste året.

– Befolkningsveksten har vore på veg ned. Den oppgangen vi såg i etterspørselen etter bustad i fjor, var ikkje driven av eit bustadbehov, men av auka interesse for å gå inn i bustadmarknaden. Samtidig fekk vi eit ekstra rentekutt og lysare utsikter for norsk økonomi.

