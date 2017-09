Oslo kommune manglar oversikt over meir enn 1.600 kunstverk

Verk av kjente kunstnarar som Frans Widerberg, Kjell Aukrust og Christian Krohg er blant verka som Oslo kommune ikkje kan gjere greie for for, skriv Dagbladet.

Kommunerevisjonen i Oslo har fleire gonger kritisert kommunen for den manglande oversikta.

Kulturetaten kan ikkje gi opp namna på dei mange kunstverka som er på avvegar, fordi etaten meiner det vil forseinke prosjektet med å registrere kunsten til kommunen.

Status som «ikkje funne» kan bety at verk har vorte flytta på utan at det har vorte registrert, men det er òg mogleg at dei er kasta eller stolne.

(©NPK)