Fleire kommunar jobbar med kriseløysing etter RenoNorden-konkurs

RenoNorden opplyser at selskapet handterer avfallet frå éin av tre norske husstandar.

I Agder er 18 av 30 kommunar ramma. Avfall Sør jobbar med kriseløysingar for dei 50.000 kundane i Kristiansand, melder Fædrelandsvennen. RenoNordens leiar i Kristiansand har uttalt at selskapet prøver å få godkjent at dei kan hente søppel som normalt tysdag for å gi kommunane litt betre tid til å komme opp med alternativ.

I Halden kommune var ein avtale allereie på plass før konkursen.

– Vi har frykta at dette skulle skje. Derfor inngjekk vi i sommar ein avtale med Rang-Sells etter ein anbodskonkurranse. Dei skal kunne ta over avfallshandteringa etter ein eventuell konkurs, seier kommunikasjonssjef i Halden kommune Martin Vik til Halden Arbeiderblad.

Kjent problem

I Ålesund og omland har miljøselskapet Årim, oppdragsgjevar for RenoNorden, lagt planar for konkurs.

– I første omgang ønsker vi å ta over både bilar, folk og rutinar som RenoNorden har hatt. Målet er at ting skal gå som normalt inntil ein eventuell ny avtale med ein ny underleverandør kan komme på plass, seier kommunikasjonssjef i Årim Ingeborg Ukkelberg til Sunnmørsposten.

Konkursen rammar 134 norske kommunar, viser ei oppteljing NTB har gjort på nettsidene til selskapet. I Hordaland hentar RenoNorden inn avfall for BIR. BIRs eige transportselskap er klar til å overta innhentinga av avfall inntil vidare, opplyser selskapet i ei pressemelding.

I Haugesund og fleire nabokommunar vil Haugaland Interkommunale Miljøverk drive avfallshentinga i eigen regi.

– No må vi få tak i bilar og mannskap. Så håpar vi at vi skal få dette til å gå ganske smertefritt for kundane våre, seier administrerande direktør Gro Stavelen til Haugesunds Avis.

Konkurs

Selskapet opplyste måndag at både RenoNorden AS og RenoNorden ASA vil slå seg konkurs. Selskapet har slite økonomisk i lang tid, og 6. september vart det starta eit arbeid der målet var å avbryte ni ulønsame kontraktar, men utan at ein klarte å finne ei tilfredsstillande løysing.

Långjevarane til selskapet, DNB og Den Danske Bank, har no gjort det klart at dei ikkje vil låne selskapet meir pengar. Dermed er konkursen eit faktum.

Informasjonssjefen i DNB, Even Westerveld, sa måndag kveld at bankane vil samarbeide med buet for å finne gode overgangsløysingar for dei ramma kommunane.

(©NPK)