Ni dagars frist til å løyse søppelhandteringa

– DNB og Danske Bank finansierer drifta fram til 28. september. Det garanterer dei for. Vi skal bruke tida til å finne nye og gode løysingar utan at kundar blir lidande, seier bustyrar Tom Hugo Ottesen i advokatfirmaet Kvale til E24 tysdag kveld.

Ottesen forhandlar no saman med teamet sitt med kommunar og interkommunale selskap for å sikre at søppelhandteringa i dei kommunane som har avtalar med Renonorden, skal halde fram, skriv økonominettstaden.

Selskapet, som har ansvaret for å handtere avfallet frå éin av tre norske husstandar, gjekk konkurs måndag.

