Rundspørjing: Inga stemning i KrF for å regjere med Frp 

I alt 136 av dei nesten 200 lokallagsleiarane avisa har spurt, har svart.

Av dei svarer 25 prosent at KrF bør vurdere å gå i firepartiregjering med Venstre, Høgre og Frp. 59 prosent seier nei til dette, mens 16 prosent ikkje vil kommentere saka, skriv Dagen.

Samtidig viser medborgarunderøkinga i regi av Universitetet i Bergen og Rokkansenteret at dei veljarane som stemte KrF eller Venstre i 2013, har flytta seg lenger vekk frå Frp. 85 prosent av Venstre-veljarane og 72 prosent av dei som stemte på KrF, oppgir no at dei misliker partiet, mot høvesvis 78 og 64 prosent i 2013, skriv Vårt Land.

Torsdag samlar statsminister Erna Solberg (H) dei fire ikkje-sosialistiske partia til innleiande samtaler om samarbeid etter at valet gav framleis borgarleg fleirtal. Dagen etter har KrF landsstyremøte for å drøfte eit mogleg samarbeid og vegen vidare etter det katastrofale valet.

