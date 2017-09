3 prosent av kvinnelege studentar i Bergen seier dei har opplevd overgrep

Undersøkinga er gjort av Sentio på oppdrag frå blant andre studentavisa Studvest.

3,5 prosent av dei spurde seier at dei har opplevd seksuelt overgrep i studietida, mens 9,7 prosent seier at nokon dei kjenner har opplevd det.

Ifølgje Senter mot Incest og seksuelle overgrep (SMISO) i Hordaland er den vanlegaste forma for seksuelle overgrep blant studentar såkalla relasjonsvaldtekter. Dagleg leiar Grace Gjuvsland i SMISO seier at overgrepa i studentmiljøet ofte er festrelaterte og at alkohol ofte er inne i bildet.

– Overgrepa blir som oftast utført av folk ein kjenner, kanskje til og med nokon ein ser på som ein venn, seier ho til Studvest.

Leiar Jannike Bremar Johannessen ved vald- og sedskapsavsnittet ved Bergen sentrum politistasjon har den same oppfatninga. Ho seier at slike valdtekter ofte blir opplevde som vanskelege å melde til politiet.

– Med ein gong det er ein venn eller ein du kjenner som utfører eit overgrep mot deg, så vil terskelen for politimelding auka ein del. Plutseleg får det konsekvensar utanom det openberre, som for eksempel sosiale, som gjer at det blir ei endå større påkjenning, seier ho.

Respondentane i undersøkinga inkluderte studentar frå NHH, BI, HVL campus Kronstad, alle fakulteta ved UiB, Bergen Arkitekthøgskole, NLA og VID.

(©NPK)