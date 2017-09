Den norske serien «Nobel» vann prestisjepris framfor «The Crown»

Prisutdelinga er i regi av Den europeiske kringkastingsunionen (EBU), den 56. utdelinga så langt. TV-serien «Nobel» frå Monster og NRK var nominert til beste TV-drama. Dei konkurrerte mot tre britiske seriar, inkludert gigantsuksessen «The Crown» frå Netflix. Dei to andre var «The Night Manager» frå BBC og «The Young Pope» frå HBO.

FremantleMedia og TVNorge sitt konsept «Lost in Time» var nominert i ein helt ny kategori for Rose d'Or, beste virtual reality-konsept. Dei tapte for franske «The Enemy 2». Også danske «At Anton’s Home» og canadiske «Halcyon» var nominert der.

Skodespelaren Angela Lansbury, mest kjent i Noreg for «Murder She Wrote»-krimserien som gjekk på NRK under namnet «Jessica Fletcher», fekk årets ærespris. 91-åringen er framleis i jobb og såpass opptatt at ho tok imot prisen på avstand – i Los Angeles.

Blant vinnarane var elles den britiske artisten Mika, som sigra i kategorien beste underhaldningsprogram for einmannsshowet «Casa Mika». Han danka blant anna ut Simon Cowells «Britain's Got Talent». Mika hadde sin glansperiode som popartist for om lag ti år sidan med hitlåtar som «Relax take it easy» og «Grace Kelly».

EBU introduserte i år tre nye kategoriar, beste TV-film, barne- og ungdomsprogram og virtual reality, for å spegle dagens trendar. Meir enn 430 titlar frå over 160 kringkastarar og produksjonsselskap vart sende inn i år og blant dei 40 nominerte til ti prisar var det 13 ulike opphavsland.

