Grandes fire krav før borgarleg toppmøte 

– Eg har stått for det same i heile valkampen. Det er svært lite sannsynleg. Men no må vi setje oss ned og snakke saman og finne gode løysingar, sa Grande om regjeringssamarbeid med Frp etter at Venstre hadde samla den nye stortingsgruppa til eit første møte onsdag.

Torsdag kveld samlar statsminister Erna Solberg (H) Grande, KrF-leiar Knut Arild Hareide og Frp-leiar Siv Jensen til dei første reelle samtalane om eit samarbeid på borgarleg side etter valet.

Reint formelt fekk Grande onsdag mandat til å gå i forhandlingar med dei andre ikkje-sosialistiske partia.

– Eg synest det er like viktig å fokusere på kva viktige oppgåver vi skal løyse for Noreg, som akkurat kven som sit i regjering, konstaterer Grande.

Kravliste

Ho nytta høvet til å leggje fram ei kravliste før forhandlingane:

* Alle elevar skal ha rett til faglærte lærarar.

* Ein lettare kvardag for småbedriftene.

* Fornye Noreg gjennom reformer av velferdsstaten, slik at han er berekraftig.

* Løfte klima- og miljøpolitikken for å nå måla i Parisavtalen.

Vern av Lofoten, Vesterålen og Senja er eit velkjent Venstre-krav, og onsdag seier Høgre-kjelder til VG at partiet er villig til å ofre kravet om konsekvensutgreiing for å få Venstre og eventuelt KrF inn i regjering.

– Det har alltid ein pris eller ei motyting å gi frå seg noko. Ingenting er klart no, og det politiske resultatet kjem nok til å avhenge av kva slags form for samarbeid ein endar opp med til slutt, seier parlamentarisk leiar for Høgre Trond Helleland.

Blågrøn x 9

Dei mange spørsmåla om regjeringssamarbeid med Frp, parerte Grande slik:

– Vi har ei landsmøtefråsegn om at vi ønskjer oss ein blågrøn regjering.

Ni gonger på fire minutt gjentok partileiaren Venstres utgangspunkt – ei blågrøn regjering.

Men sidan landet no har ei regjering, kan det ta tid å få ei avklaring.

– Vi har ei regjering som har laga eit budsjett som har gått i trykken, og som vi ikkje har hatt nokon påverknad på. Det må regjeringa få lov til å leggje fram, og så får vi forhandle ut frå det mandatet som veljarane har gitt oss, seier Grande.

Ho går dermed langt i å ymte om at det ikkje blir noka avklaring før budsjettet blir lagt fram i oktober. Etter det NTB forstår, er det sannsynleg at Venstre òg vil vente på budsjettforhandlingane på Stortinget, som tidlegast er venta ferdig eit godt stykke ut i november.

Spørsmålet er om Solberg ønskjer ei avklaring før dette, ikkje minst fordi det ligg an til rokeringar i regjeringa når utanriksminister Børge Brende (H) trer av i oktober.

Frp-samarbeid

Venstre-profil Abid Raja opna alt i januar for å gå i regjering med Frp. No er han taus om kva han meiner og seier det ikkje hastar for partiet å avklare saka.

– Det eg skreiv i januar, var eit notat for å diskutere ulike strategiar. No skal stortingsgruppa og landsstyret diskutere spørsmålet om samarbeid. Eg vil gjere mitt syn kjent for partiet før eg legg det fram for allmenta, seier Raja til NTB.

NTB skreiv i januar om eit internt notat som Raja hadde laga i forkant av ei strategisamling i Venstre. Ei av tilrådingane frå Raja var å opne for at partiet kunne gå i regjering med Frp og Høgre.

