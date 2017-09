Kulturrådets ærespris til Miloud Guiderk

Marokkanaren Miloud Guiderk kom til Noreg i 1970 og har vore ein del av det norske musikklivet i over 40 år. Han har mellom anna etablert scenen Cosmopolite i Oslo, som i 2017 fyller 25 år.

I ei pressemelding grunngir rådet valet slik:

«Miloud Guiderk mottar æresprisen for sitt genuine engasjement og arbeid på konsertarrangørfeltet gjennom mer enn 40 år. Allerede på 70- og 80-tallet hentet han etterspurte stjerner i jazz- og verdensmusikkfeltet hit, som ikke ville funnet veien til Norge uten hans kontaktnett, initiativ og risikovilje. De siste 25 årene har han gjort Cosmopolite scene til ein arena som holder kunstnerisk kvalitet høyt, og som samtidig bringer ulike stemmer til det norske publikummet».

Hovudpersonen vart positivt overraska da Kulturrådet informerte han om prisen over telefon:

– Dette er ei stor overrasking! Det har vore ei ære å bidra til så mange historiske konsertar gjennom åra og dele opplevingane med publikum, sa Guiderk.

Heilt sidan 1968 har Kulturrådet delt ut ærespris for «en innsats av vesentleg betydning for norsk kunst- og kulturliv», og på lista over tidlegare vinnarar står namn som Alf Prøysen, Anne-Cath Vestly, Jon Fosse og Liv Ullmann.

