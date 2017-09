Moods of Norway konkurs – takkar for dansen

– Moods of Norway har vore eit fantastisk norsk gründereventyr i 11 av dei 14 åra selskapet har eksistert. Vi vil takke alle som har vore med oss på denne ferda. Vi skulle av heile vårt hjarte ønskje at dette eventyret fekk ein lykkeleg slutt, seier Moods-gründer og designar Simen Staalnacke.

Det vart kroken på døra da banken til selskapet denne veka sa opp kreditten til Moods of Norway og det ikkje lykkast å hente inn ny kapital i tide. Moods of Norway informerte dei 100 medarbeidarane på kontora i Stryn og Oslo og i 18 butikkar over heile landet om konkursen onsdag.

– Styret har arbeidd med å sikre framleis drift i Moods of Norway AS, mellom anna gjennom tilførsel av ny kapital. Styret har ikkje lykkast i dette arbeidet og såg dessverre no ingen annan utveg enn å krevje selskapa konkurs, seier styreleiar Jan Egil Flo.

Tøff bransje

Selskapet peikar på at innteninga har vore altfor dårleg i mange månader. Det blir vist til eit resultat før skatt i 2016 på minus 30 millionar og at rekneskapen per august 2017 framleis viser ei negativ utvikling. Konkursen omfattar berre Moods of Norway AS og Moods Wholesale AS. Selskapa Brandstad, Moods Sverige og Moods USA held fram som før.

Selskapet peikar på den internasjonale satsinga, varekostnader i amerikanske dollar og dessutan valutaeksponeringa, som no ytterlegare har forverra ein frå før pressa økonomisk situasjon, som nokre av årsakene til den svake lønnsemda.

– Klesindustrien er ein tøff bransje med hard konkurranse og pressa marginar. Selskapet har jobba med å kutte kostnader og effektivisere drifta og med å vidareutvikle merkevara. Dette har dessverre ikkje gitt tilstrekkeleg effekt, medgir selskapet i meldinga.

Utruleg trist dag

Det er no opp til bustyraren kva som skal skje med den vidare drifta av selskapa og butikkane.

– Dette er ein utruleg trist dag for alle i Moods of Norway. Gründerane og styret vil takke alle dei tilsette for den utruleg gode jobben dei har gjort i ei så turbulent tid, seier Staalnacke og avsluttar på denne måten:

– Tusen, tusen takk for dansen.