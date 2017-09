Renonorden-sjefen: Kontraktstilbod 90 prosent lågare enn konkurrentane

– Vi såg i fjor vår, da vi vart klar over dette, at den tidlegare leiinga hadde inngått kontraktar på ein stad mellom 25 og, på det verste, 90 prosents prisdifferanse til nummer to og tre, seier konsernsjef Harald Rafdal til NRK.

Den tidlegare sjefen i Mesta har òg hatt leiarjobbar i Kværner og Aker. Han kom til Renonorden i fjor vår. Han skjønte at noko var alvorleg gale allereie etter eit par veker i jobben. Han er krystallklar på at den massive feilprisinga burde ha vore oppdaga for lenge sidan.

– Det burde vore oppdaga av mange partar som har vore involverte. Eg synest det er svært leitt at det ikkje vart stoppa tidlegare, seier han og meiner det burde ha ringt nokre bjøller i kommunane òg.

– Ja, eg vil seie at når det er så store prisdifferansar, så må også kjøparen kanskje gjere nokre ekstra undersøkingar, seier han.

Pengane har runne ut av selskapet, og så seint som i jula i fjor måtte eigarane bidra. Ein av dei var Rafdal, som sjølv spytta inn 1 million kroner – pengar han konstaterer er tapt i dag. Rafdal meiner eigarane ikkje føler seg lurte, men seier dei som leiinga er skuffa.

Fleire av dei tilsette i det konkursramma selskapet fekk ikkje utbetalt lønn på lønningsdagen onsdag, to dagar etter at Renonorden vart slått konkurs. Bustyraren seier dei håper at dei klarer å betale lønn til alle etter kvart.

(©NPK)