Støre har siste ordet i maktkampen om finanspolitisk talsperson i Arbeidarpartiet

Formelt er det valkomiteen under leiing av partisekretær Kjersti Stenseng som fordeler verva på Stortinget mellom dei 49 stortingsrepresentantane for Arbeidarpartiet. Der sit òg den mektige LO-leiaren Hans-Christian Gabrielsen.

Men når nestleiar Trond Giske, etter det som blir sagt, har meldt seg på i kampen om å bli finanspolitisk talsperson dei neste fire åra, blir det i praksis opp til Støre å peike på Giske eller Marthinsen.

Reagerer

Støre har ei lang rad omsyn å ta før han konkluderer. Normalt skal det mykje til å seie nei til eit ønske frå ein av nestleiarane, men på den andre sida skal nestleiarkollegaen til Giske, Hadia Tajik, ifølgje fleire medium, ha gitt uttrykk for at ho meiner det er problematisk å gi Giske ei så framståande rolle.

Internt i Ap er det òg fleire som har reagert på det dei oppfattar som eit forsøk frå Giske på å posisjonere seg i ein eventuell framtidig leiarkamp i Arbeidarpartiet. Dei peikar på at Giske var sentral i utforminga av den mislykka valkampstrategien til partiet.

Mann-kvinne

Kjønnsperspektivet blir òg trekt fram som eit argument i maktkampen.

Tidlegare statssekretær og Ap-representant Laila Gustavsen har i eit innlegg på Facebook argumentert for Marthinsen. Ho reagerer sterkt på argument om at Ap treng ein erfaren mann i denne posisjonen dersom det skulle bli regjeringskrise ein gong i perioden.

«Sånne argumenter har damer møtt i alle år. Kiss my Ass, sier jeg» – skriv Gustavsen.

– Det er opp til stortingsgruppa korleis ein skal konstituere seg, men eg synest ein skal diskutere kvalifikasjonar og ikkje ty til denne type argumentasjon, seier ho til DN.

Støtte frå Oslo

På bordet til valkomiteen ligg òg innspel frå fylkeslaga. Oslo Arbeidarparti – som er det største fylkeslaget i Ap – stiller seg bak sin representant.

– Når Marianne Marthinsen sjølv ønskjer å halde fram som finanspolitisk talsperson, meiner vi det er naturleg at ho får halde fram. Vi meiner ho har gjort ein utmerkt jobb i denne viktige posisjonen dei siste fire åra, seier leiaren for Oslo Ap, Frode Jacobsen, til NTB.

Giske har sjølv ikkje vilja stadfeste om han aktar å utfordre Marthinsen til posisjonen, som han sa seg interessert i i forkant av den førre stortingsperioden. Ifølgje VG skal Støre ha bedt Marthinsen om å tre til side for å sleppe til Giske, men partileiaren seier til DN at han ikkje har konkludert.

50-50-fordeling

Leiaren i valkomiteen, Kjersti Stenseng, vil overfor NTB ikkje stadfeste om Giske har ønskt å bli finanspolitisk talsperson.

– Når det gjeld kjønnsbalanse, kan eg forsikre om at det er sjølvsagt for Arbeidarpartiet at den blir varetatt òg når det skal fordelast postar som komitéleiarar, fraksjonsleiarar og talspersonar. Men rykte og spekulasjonar basert på anonyme kjelder, har eg ingen kommentar til, seier ho.

– Det blir framstilt som at det er ein maktkamp på gang?

– At dei 49 dyktige stortingsrepresentantane våre er svoltne på oppgåver, synest eg er bra, seier Stenseng.

Starten av oktober

Valkomiteen hadde det første møtet tysdag og skal levere innstillinga si i starten av oktober.

– Vår jobb er å vurdere heilskapen, der bakgrunn, geografi, kjønn og ulike ønske skal sameinast slik at vi får eit best mogleg lag, seier Stenseng.

Normalt får Arbeidarpartiet – som det største opposisjonspartiet – komitéleiaren i utanriks- og forsvarskomiteen og i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

– Dersom det går som det pleier, står det att éin komité til som vi skal leie, seier Stenseng til NTB.

