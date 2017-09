Westerdals dømt til å betale tilbake nesten 30 millionar kroner til tidlegare elevar

Dei tidlegare studentane kravde 29 millionar kroner betalt tilbake frå den private høgskulen Westerdals Oslo ACT, fordi forløparen Westerdals School of Communications (WSoC) tok over dobbelt så mykje i skulepengar i åra 2003–2012 som det lovverket tillét.

Dommen er den førebels siste omdreiinga i det omfattande Westerdals-komplekset, som vart rulla opp av Dagens Næringsliv hausten 2015. Avisa avdekte at forløparen til skulen hadde fått urett statsstøtte i ein tiårsperiode for fleire linjer som mangla godkjenning, at departementet meinte skuleeigarane ulovleg hadde overførte over 100 millionar kroner frå skular som fekk statsstøtte til morselskapet slik at pengane vart fritatt for utbyteforbod, og at skulen hadde tatt ulovleg mykje skulepengar frå elevane.

Økokrim sikta 10. mai 2016 Westerdals for grovt bedrageri, men la bort saka på grunn av bevisstillinga i juni i år. Kunnskapsdepartementet kravde opphavleg 84 millionar kroner betalt tilbake i urett statsstøtte, men inngjekk tidlegare år eit forlik med skulen om å betale tilbake 42 millionar kroner.