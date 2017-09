Noregs Bank held styringsrenta uendra på 0,5 prosent

Det er framleis behov for ein ekspansiv pengepolitikk. Rentene ute er låge. Kapasitetsutnyttinga i norsk økonomi er under eit normalt nivå, og det er utsikter til at prisveksten held seg under 2,5 prosent dei neste åra, skriv Noregs Bank i grunngivinga.

Analytikarane hadde ikkje venta noka endring i rentenivået frå Noregs Bank på møtet torsdag. Eit stort spenningsmoment er likevel når renta kan tenkjast å bli sett opp.

– Slik vi no vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenta bli liggjande på dagens nivå den nærmaste tida, seier Olsen torsdag.

Dei fleste analytikarane trur ei renteheving framleis ligg fleire år fram i tid.

Styringsrenta har vore halden på 0,5 prosent sidan mars i fjor. Ein serie rentekutt følgde i kjølvatnet av oljeprissjokket som ramma norsk økonomi i 2014.

Vidare skriv Noregs Bank at kapasitetsutnyttinga i norsk økonomi er på veg opp, og at den synest noko høgare enn tidlegare lagt til grunn.

– Prisveksten har som venta minka. Lønnsveksten vil truleg halde seg moderat, og utsiktene for prisveksten dei nærmaste åra er lite endra. Inflasjonsforventningane verkar godt forankra, og auken i kapasitetsutnyttinga tilseier at prisveksten etter kvart vil ta seg opp, skriv banken.

– Endringane i utsiktene og risikobildet tilseier ein noko tidlegare renteauke enn i førre rapport. Uvissa om verknadane av pengepolitikken talar for å gå varsamt fram, også når det blir aktuelt å heve styringsrenta, heiter det frå sentralbanken.