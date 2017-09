Siv Jensen: Urealistisk med blågrøn regjering 

Torsdag kveld samlar statsminister Erna Solberg (H) Siv Jensen, Venstre-leiar Trine Skei Grande og KrF-leiar Knut Arild Hareide til samtalar om borgarleg samarbeid.

Ideen om ei blågrøn regjering er ikkje ny, påpeiker Siv Jensen, som legg til:

– Men det er ikkje ei veldig realistisk tilnærming. Vi har sagt det same i mange år, som heller ikkje er noko nytt, at vi støttar ikkje ei regjering vi ikkje sjølv er ein del av.

– Fleirtalet går ut av alle desse fire partia. Då er det naturleg at alle desse fire partia må finne saman i ei god samarbeidsløysing, seier ho.

Normalen

Etter åtte år med raudgrøn fleirtalsregjering og fire år med ei hybridløysing i form av ein formalisert samarbeidsavtale, kan norsk politikk i haust vende tilbake til normalen: Ei rein mindretalsregjering utan noka form for bindande avtale med støtteparti på Stortinget.

Dei fire partia på borgarleg side dempar forventningane til samtalane torsdag. Frå alle hald gjentakast følgande poeng: Vi har god tid.

– Vi gjekk til val på ei sentrum-Høgre-regjering og er tydelege på at vi ikkje ønsker å gå i regjering med Frp. Vi vil heller ikkje ha ein ny samarbeidsavtale. Sånn sett har vi allereie eit avklart forhold til regjeringa. Vi vil samarbeide i Stortinget frå sak til sak, seier KrF-nestleiar Kjell Ingolf Ropstad.

Prøvestein

Utfallet av dei borgarlege samtalane kan med andre ord bli ei rein mindretalsregjering, med eller utan deltaking frå Venstre, som søkjer støtte på Stortinget frå sak til sak.

– Vi er på ingen måte i ein forhandlingssituasjon no. Men det å snakke saman har aldri skadd nokon, og det skal vi fortsette med i dag, seier Siv Jensen.

Ho meiner det for augneblinken er uklart kva KrF og Venstre ser for seg, men seier det er å snu ting på hovudet å snakke om ei blågrøn regjering no.

– Landet har ei regjering som Framstegspartiet sit i. Skal ein ha ei anna regjering, så må ein først felle den som sit.

KrF slo i valkampen fast at partiet ikkje vil stemme for eit mistillitsforslag mot regjeringa no, men understreka samtidig at Solberg og Jensen ikkje er freda i fire samfulle år.

– Den første prøvesteinen blir budsjettet, seier Ropstad.

Venstre-krav

Etter det NTB forstår, er det få saker som ligg til behandling på Stortinget som umiddelbart kan sette livet til regjeringa i fare. Eit mogleg unntak er bioteknologimeldinga og kampen til KrF mot det partiet beskriv som eit sorteringssamfunn.

På sikt kan nye konfliktsaker dukke opp, som for eksempel striden om konsekvensutgreiing av oljeverksemd utanfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

– Regjeringa veit veldig godt kva vi meiner om den saka, seier Venstre-leiar Trine Skei Grande.

Ho fekk onsdag mandat frå den nye stortingsgruppa til å innleie forhandlingar på borgarleg side.

– Eg er spent på kva plan statsministeren har. Det blir nok ikkje dei store konklusjonane i dag, men det er viktig at vi kjem i gang, sa Grande torsdag.

Med seg til samtalane med regjeringa har ho fire krav: Faglærte lærarar til alle barn, lettare kvardag for småbedriftene, reformer av velferdsstaten og nye løft innan klima- og miljøpolitikken.

