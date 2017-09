Drapssikta son fengsla i to veker

Påkøyrsla skjedde i Ås i Akershus i 19-tida torsdag. Mannen erkjenner å ha køyrd ned faren med lastebil, men hevdar ifølgje VG at han prøvde å svinge unna og ut på eit jorde.

– Han ønskte ikkje å stoppe og prate med faren. Han prøvde å svinge utanom han og ut på jordet. Faren prøvde å stanse han, og då er det ikkje så lett for sonen å stanse lastebilen, seier forsvararen til mannen, advokat Thomas Nortvedt, til avisa.

Politioverbetjent Silje Stokken Uppheim var tidlegare fredag klar på at politiet meiner mannen i 40-åra køyrde på faren med vilje. Mannen er sikta for forsettleg drapsforsøk og fredag ettermiddag blei det bestemt at han skal varetektsfengslast i to veker med brev- og besøksforbod. Han blei fengsla på grunn av faren for bevisøydelegging.

Faren, som er i 70-åra, er innlagt på Ullevål sjukehus. Skadane blei først karakteriserte som kritiske, men blei seinare omtalt som mindre alvorlege.

Fleire personar er avhøyrde i saka, og politiet jobbar med å avhøyre fleire. Det skal i fleire år ha vore ei konflikt innanfor familien.

– Vi er godt kjende med desse konfliktane, men ønskjer ikkje å seie noko meir om bakgrunnen, seier Uppheim.

Nokre timar før påkøyrsla rykte politiet ut til same område etter at ein annan person i familien hadde løyst ut ein valdsalarm. Det har tidlegare vore eit besøksforbod mellom nokre av familiemedlemmene, men dette var ikkje lenger gjeldande.

