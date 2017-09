Horne skremt av leiker som sladrar på barn via nettet

Horne er uroa over funn i ein ny rapport frå Forbruksforskningsinstituttet SIFO, Høgskolen i Oslo og Akershus. Der ser ein på kor mange teknologiske moglegheiter for kartlegging og overvaking som ligg skjult i nettilkopla produkt retta mot barn.

– Det aller mest skremmande var at det faktisk er mogleg for framande, med smarttelefon, å kommunisere med barna direkte gjennom dokker, seier forbrukarminister Horne til NTB.

For å gjere brukarvilkåra, som i dag gjerne er lange og uforståelege, klarare vil Horne utfordre dei som produserer, distribuerer og sel slike produkt. Ho seier ikkje korleis dette skal skje.

Krevjande

Horne seier at Forbrukarrådet skal fortsette med å teste nettilkopla produkt for barn, både tekniske aspekt, tryggleik, avtalevilkår og behandling av forbrukardata. Direktør i Forbrukarrådet, Randi Flesland, skildrar arbeidet som utruleg utfordrande.

– Marknaden er så stor. Vi såg at berre det å kartleggje dei 20 appane vi tok for oss i fjor nesten tok eit halvt år å bli ferdig med. Mange var då anten utdaterte, oppgraderte eller endra, seier ho.

Ho seier at det blir endå meir komplisert når det er vanskeleg å få oversikt over korleis digitale data om barna kan brukast eller selt vidare til ein tredjepart, og konsekvensane av det.

Ansvar

Flesland seier ansvaret må fordelast på tre partar:

– Foreldre, men også skular, må tenkje seg om og sette seg inn i kva dei kjøper og laster ned til barna, seljarar må orientere seg og stå inne for produkta dei tilbyr. Her tenkjer vi at særleg butikkar i Noreg, og app-butikkar som Google og Apple, må gjere ein innsats, dei har mykje makt. Vidare finst det ikkje gode nok regler for tilsyn med dette, det er behov for internasjonale reglar og ikkje minst handheving av desse. Datatilsynet og Forbrukarombodet må prioritere, og då må dei ha ressursar til å følgje opp prioriteringa, seier ho.

Horne seier at Forbrukarombodet – som snart blir Forbrukartilsynet – skal følgje det internasjonale samarbeidet mellom handhevingsmyndigheita på forbrukarområdet, og samarbeide tett med Datatilsynet i Noreg.

Test sjølv

Dagleg leiar i Barnevakten.no, Leif Gunnar Vestbøstad Vik, får mange meldingar frå foreldre som ikkje klarer å henge med og sette seg inn i digitaliseringa mot barna.

– Dei seier at dei ikkje har tid, eller er særleg interessert i barnas appar, og ønsker seg oppskrifter på korleis dei kan følgje opp barna, seier Vestbøstad Vik.

– Spør andre foreldre, test appane sjølv. Vi må ikkje komme dit at vi som foreldre gir barna våre så stor fridom i dei digitale kanalane at vi gir dei i hendene på mektige kommersielle aktørar eller andre destruktive krefter i samfunnet.

