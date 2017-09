Mann frå Elverum må i retten for skjoredrap

Aaseth (71) såg seg i juli i fjor lei av at skjorene forsynte seg av jordbær i hagen hans og la eit jordbær i rottefella, fortel han til TV 2.

Sidan det ikkje er lov til å jakte skjor i Noreg før 10 august, fekk 71-åringen like etter telefon frå politiet: han var meldt til politiet for skjoredrap, og då han tilstod vart han pålagt ei bot på 15.000 kroner. Aaseth forklarte at han ikkje kjente til jakttidene på skjor i Noreg og nekta å betale bota.

Politiet meiner også at skjora ikkje er felt på ein dyrevelferdsmessig forsvarleg måte. Fredag må han dermed møte som tiltalt i retten.

– Det heng jo ikkje på greip, med størrelsen på bota, for ein skjor, seier Aaseth opprørt til TV 2.

