Moods of Norway-verdiar på 70 millionar

Frå før er det kjent at selskapa Moods of Norway AS og Moods Wholesale AS har ein samla gjeld på 112, 2 millionar kroner. Selskapa er dermed 42,2 millionar kroner i minus.

Løvik opplyser i ei pressemelding at alle dei 200 tilsette i selskapa blir sagt opp i samband med konkursen. Dei 18 butikkane landet rundt blir haldne stengde inntil vidare.

– Konkursbuet jobbar med ulike løysingar for realisering av aktiva. Det vil enno ta noko tid før konkursbuet har fått dei nødvendige avklaringar. Det er derfor ikkje mogleg å vere konkret på kva som blir den endelege løysinga, seier Løvik.

Han seier det er stor interesse rundt konkursbuet, både frå interessentar til aktiva, forretningssambanda til selskapet og media.

– I denne tidlege fasen i bubehandlinga må eg prioritere å sikre rettane til dei tilsette og å finne løysingar som er til det beste for kreditorane til selskapet. Eg ber om forståing for dette, seier Løvik.

Han gjentar at eigarane har opplyst at utanlandssatsinga til selskapet var kostbar og måtte byggjast ned og at valutaeksponeringa påførte selskapa tap.

– Dette kombinert med ein skjerpa konkurransesituasjon mot sal over internett gav dårleg lønsemd og store likviditetsproblem. Då banken sa opp driftsfinansieringa til selskapet, såg ikkje styret ei anna løysing enn å melde oppbod, seier bustyraren.

