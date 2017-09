Sakna norsk student funnen død i Frankrike

Eikje vart oppdaga nedanfor nokre store skrentar ved dei gamle historiske festningsverka i byen.

– Dette er ein populært stad å ta bilde for turistar. Ommund må ha ramla utfor stupa. Han vart tilfeldigvis funnen av nokre arbeidarar i området. Vi har ingen grunn til å tru at det er noko anna enn ei ulykke, seier Ove Eikje, talsmann for familien.

Ommund Veim Eikje drog til Frankrike 28. august for å studere fransk litteratur som utvekslingsstudent frå Universitetet i Bergen.

– Det siste livsteikn han sende til familien var ein «snap» sannsynlegvis 31. august av den nye leilegheita han hadde leigd. Sidan den tid har ikkje familien eller venner høyrt noko frå han, fortel Ove Eikje.