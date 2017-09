Statens naturoppsyn vil ha bjørneavføring

I desse dagar oppfordrar Rovdata folk om å plukke opp eventuell bjørneavføring ein skulle ramle over, og levere den til Statens naturoppsyn (SNO).

Årsaka er at dei innsamla hår- og avføringsprøvane bidrar til å få oversikt over bjørnebestanden i Noreg.

– Med ei årleg innsamling over mange år vil ein etter kvart få ein god oversikt over bjørnebestanden i landet. Sverige brukar dei same metodane som oss, og vi kan derfor samanstille data med dei og få eit godt bilde over heile Skandinavia, fortel Jonas Kindberg, leiar i Rovdata.

Skal du plukke opp bjørneavføring, ber Rovdata om at du gjer det på denne måten:

Ha med reine plastposar ut på tur. Vreng posen over avføringa, og pass på at du ikkje tar på den, slik at prøven blir forureina med ditt DNA. Når posen er vrengt, merker du den med namn og adresse, i tillegg til funndato, funnstad og gjerne også ein kartreferanse. Prøven tek du med heim og overleverer til nærmaste rovviltkontakt i SNO.

– Oppbevar prøven kjølig og helst fryst fram til overlevering til SNO, seier Lars Bendik Austmo, som er seksjonssjef for rovvilt i SNO.

Det er ikkje første gong Rovdata kjem med denne oppfordringa, og NTB omtalte temaet seinast under høgsesongen for fjellferdsel ved påsketider i år.

