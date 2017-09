Nyfødde skal undersøkjast for alvorleg immunsvikt

Avgjerda blei tatt på eit møte i Beslutningsforum for nye metodar måndag, ifølgje Dagens Medisin.

– Det er gledeleg at også Beslutningsforum stør at dei nye sjukdommane blir innlemma i nyføddscreeninga. Vi skal sørgje for å få gjort dette så fort som mogleg, seinast 1. januar 2018, seier helseminister Bent Høie (H) til nettstaden.

Hittil har alle nyfødde fått tilbod om å bli testa for 23 alvorlege sjukdommar som det finst behandling for.

Fagmiljøa har ønskt å utvide tilbodet til å sjekke om barnet lir av alvorleg kombinert immunsvikt (SCID) og andre alvorlege T-celle defektar, og dessutan undersøkje for HMG, ein sjeldan sjukdom med feil i nedbryting av organiske syrer.

Barn som blir fødde med alvorleg immunsvikt, vil truleg døy innan i sitt første leveår dersom sjukdommen ikkje blir oppdaga og behandla tidleg. Om barnet blir diagnostisert tidleg, er det derimot stort sannsyn for at det overlever.

Metoden skulle eigentleg gjennom ein fullstendig metodevurdering, men Bestillerforum gjorde eit unntak og bad om ein rask og forenkla prosess frå Folkehelseinstituttet.

Helsedirektoratet skal no behandle spørsmålet, og Beslutningsforumet ber om ei snarleg avklaring av utvidinga av screeningprogrammet.

