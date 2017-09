KrF vil ikkje fortsette regjeringssamtaler

På møtet mellom dei noverande regjeringspartia og samarbeidspartia fekk statsminister Erna Solberg (H) klar beskjed om at KrF ikkje kjem til å delta i dei vidare regjeringssamtalene.

– KrF er tydelege på at dei ikkje ønsker å gå inn i samtaler om eit regjeringsgrunnlag, sa Solberg på ein pressekonferanse etter møtet.

Dermed går KrF i opposisjon, og ønskjer i framtida berre å eventuelt samarbeide med regjeringa frå sak til sak. Det er altså ikkje aktuelt med ein ny samarbeidsavtale kor KrF er med.

Regjeringspartia Høgre og Frp held fram med samtaler med Venstre, som framleis er i tenkjeboksen for om partiet vil gå inn i regjering.

Opne for samarbeid

Krf-leiar Knut Arild Hareide understrekar at partiet er opne for å støtte ei ny regjering i enkeltsaker.

– Vi konstaterer at vårt regjeringsalternativ ikkje lukkast. Vi ønskjer å samarbeide konstruktivt og godt, sa han etter møtet.

Statsminister Erna Solberg seier at ho ser gode moglegheiter for å fortsette som statsminister, sjølv om dei tre partia som no held fram samtalene ikkje har fleirtal på Stortinget åleine.

– Felles løysingar

– Det blir ikkje ein samarbeidsavtale av den typen vi har hatt i inneverande periode, men eg har god tru på vi vil klare å finne felles løysingar.

– Vi er samde om å snakke om budsjett. Vi har også mykje felles gods som vi er samde om at vi skal fortsette å føre vidare framover, seier ho.

Dei fire partia er også samde om å samarbeide om konstitueringa av Stortinget, og vil altså forhandle om budsjett i haust, slik dei har gjort tidlegare.

Leiarar og nestleiarane for dei fire partia vil møtast på nytt neste veke for å diskutere oppfølging av vedtaka og avtalene som er gjort i dei fire åra samarbeidsavtalen varte.

Gjennomslag

Venstre-leiar Trine Skei Grande seier ho skal gå tilbake til partiet som skal bestemme kva for saker det er viktig å få gjennomslag for før dei held fram forhandlingane med regjeringspartia.

– No har regjeringa laga eit budsjett. Vi vil gjerne sjå budsjettet som eit grunnlag for vidare samarbeid. For oss handlar alt politisk samarbeid om å få gjennomslag for saker og vi har ein liste med saker som vi har forventa å få gjennom, seier ho.

Budsjettet blir lagt fram 12. oktober.