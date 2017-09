Venstre vil ha omkamp om nytt regjeringskvartal

Stortingsrepresentant for Venstre Ola Elvestuen var til stades då vinnaren av arkitektkonkurransen for det nye regjeringskvartalet, konseptet «Adapt» av team Urbis, blei offentleggjort hos Statsbygg onsdag formiddag. Elvestuen har lenge uttrykt misnøye med rammene som er gitt for utvikling av nytt regjeringskvartal.

– Ein har bestemt å pakke for store volum inn på éi tomt og eg meiner det er eit stort feilgrep å rive Y-blokka, seier Elvestuen, som sit på Oslo-benken for Venstre, til NTB.

Vil spreie departementa

Han meiner prosjektet må skalerast ned betydeleg og meiner dette kan gjerast ved at Utenriksdepartementet framleis blir liggjande i Victoria terrasse, og ved at ein held fram å bruke dagens regjeringsbygg på motsett side av Akersgata, dei såkalla R5- og R6-bygga.

– Det blir billigare, og ein får prosjektet ned på eit nivå som passar byen. Høgdene må ned, seier Elvestuen.

Etter planen skal Stortinget først ta stilling til prosjektet i 2019, året før planlagt byggjestart. Det meiner Elvestuen er altfor seint.

– Stortinget må komme inn allereie i haust, elles blir alle vedtak låst. I denne prosessen har ein på den eine sida tatt avgjerdene for tidleg med omsyn til riving av Y-blokka og volum på tomta, og på den andre sida blir det lagt fram for Stortinget for seint, seier han.

Elvestuen seier Venstre vil ta opp regjeringskvartalet i dei pågåande samtalene med regjeringa.

– Vi må sjå på korleis vi skal ta det opp og kor det er mest hensiktsmessig å ta det opp. Eg har ikkje noko svar på korleis vi skal bringe dette inn, men det må sjølvsagt med i dei samtalene vi har nå. Dette er den viktigaste utbygginga i Oslo på veldig mange år, og det er bygg som skal stå i lang, lang tid, så det er avgjerande at vi gjer det riktig, seier Elvestuen.

Motstand i fleire parti

Han meiner krav om nedskalering av bygningane ikkje bør forsinke prosjektet.

Klassekampen skreiv tidlegare i sommar at det kan bli fleirtal på Stortinget for å endre byggjeplanane. Stortingspolitikarar frå Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristeleg Folkeparti, Venstre og Miljøpartiet Dei Grøne, som Klassekampen har snakket med, er sterkt imot byggjeplanane.

Også Oslo-representant for Ap Jan Bøhler er blant dei som har gått hardt ut mot planane.

(©NPK)