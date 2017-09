– USA og Nord-Korea planlegg samtalar i Noreg

Avisa The Asahi Shimbun siterer kjelder i både USA og Sør-Korea som seier at det er snakk om uformelle samtaler mellom tidlegare og noverande amerikanske diplomatar og nordkoreanske tenestemenn.

Nord-Korea planlegg å sende sin byråsjef for Nord-Amerika, Choi Sun-hee. USA pressar likevel på for at nordkoreanarane skal sende folk frå eit høgare nivå, som første viseutanriksminister Kim Kye-gwan eller viseutanriksminister Han Song-ryol, skriv avisa.

På amerikansk side er det også ønskt at tenestemenn frå USAs utanriksdepartement deltar.

Andre gong

Møtet skal ifølgje avisa finne stad i midten av oktober. Om opplysningane stemmer, kan det vere andre gong partane møtest i Noreg i år. Også i mai var det ei rad spekulasjonar om samtalar med Nord-Korea på norsk jord.

Ifølgje Asahi Shimbun møtte byråsjef Choi USAs spesialrepresentant for Nord-Korea, Joseph Yun, i Oslo i mai for å diskutere frigjevinga av amerikanaren Otto Warmbier som vart tatt til fange i Nord-Korea i januar 2016.

22 år gamle Warmbier vart lauslaten i juni, men døydde kort tid etter.

Iskaldt

USAs mål med samtalane skal vere å få sett ein stoppar for Nord-Koreas atomvåpenprogram, noko nordkoreanarane hittil har avvist. Hensikta er også å løyse opp spenninga mellom dei to landa og unngå eit militært samanstøyt.

Forholdet mellom USA og Nord-Korea har dei siste månadane vore på frysepunktet etter at Nord-Korea har gjennomført fleire rakettoppskytingar og prøvesprengingar, blant anna av det landet sjølv hevdar er ei hydrogenbombe.

I tillegg har ordkrigen mellom leiar Kim Jong-un og USAs president Donald Trump spissa seg kraftig til. Den siste tida har dei to utveksla ukvemsord som «mentalt forstyrra, senil gamling» og «gærning» mot kvarandre.

Trump skulda tysdag denne veka Nord-Korea for å ha torturert Otto Warmbier til døde. Nordkoreanarane har svart på skuldinga med å skulde Trump for å utnytte Warmbier i ein propagandakrig mot Nord-Korea.

UD vil ikkje kommentere

Ifølgje den japanske avisa er det mogleg at Nord-Korea ikkje vil delta i samtalane så lenge dei prøver å utvikle rakettar med atomstridshovud som kan nå heilt til USA.

Det var Dagbladet som først omtalte nyheita om samtalar i Noreg. Overfor avisa avslår Utenriksdepartementet å kommentere saka.

– Frå UDs side ønsker vi ikkje å kommentere på eventuelle roller for Noreg i fred- og forsoningsarbeid, skriv UDs kommunikasjonssjef Frode Overland Andersen i ein e-post til Dagbladet.

