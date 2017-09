Avviklinga av juryordninga utsett

Justisdepartementet opplyser at årsaka til utsettinga er at Domstolsadministrasjonen ikkje har dataløysingar klare for endringa.

– Saksbehandlingssystema i domstolane må tilpassast endringane, og i praksis vil avviklinga tre i kraft så fort desse praktiske endringane er på plass, seier avdelingsdirektør i Domstolsadministrasjonen Erling Moe til NTB.

Han opplyser om at avviklinga vil skje i første halvdel av 2018.

Det var TV 2 som omtalte saka først. Etter det kanalen erfarer er det sett av pengar i neste års budsjett til ei utfasing.

